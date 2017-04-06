В Житомире протестующие заблокировали работу областного совета
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 апреля. УНН. Жители Народицкого района плакатами перекрыли трибуну для выступлений в сессионном зале Житомирского областного совета, передает корреспондент УНН.
Жители района выступают против добычи в их регионе ильменитовых руд. Сначала люди митинговали на улице, после чего поднялись в зал заседаний, где проходит сессия облсовета.
Во время сессии вносили предложение включить в повестку дня вопрос об отмене решений прошлой сессии о предоставлении разрешения на добычу ильменита, но депутаты такое решение не поддержали. Глава области же сказал, что разработка руд не повредит экологии района.
После этого люди перекрыли плакатами трибуну и разошлись.
Речь идет о месторождении на территории Коростенского района, где и нашли залежи ильменита. Согласно плану, планируется отселить два села — Диброва и Болярка, население которых составляет вместе более 300 человек.