На Житомирщині двоє осіб, які контактували з померлою від коронавірусу, "лікувалися" вдома самостійно
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Житомирщині двоє осіб, які контактували з померлою від коронавірусу жінкою, самостійно "лікувалися" вдома. Наразі їх госпіталізовано до лікарні Коростишева. Про це заявив на брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає УНН.
"Є випадок по Брусилову: двоє наших громадян, які дійсно контактували з померлою - вони 8 березня були у контакті. Про своє перебування у контакті не заявили, 10 числа захворіли, за медичною допомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, бо стан їх погіршився - підвищилась температура, з’явилася задуха і кашель", - сказав Суслик.
За його словами, вони госпіталізовані бригадою екстренної медичної допомоги у Коростишівську лікарню.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Радомишлі Житомирської області зафіксована перша смерть від коронавірусу в Україні. Померлою виявилася 71-річна жінка, яка повернулася із Польщі.