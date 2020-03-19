В Житомирской области два лица, контактировавшие с умершей от коронавируса, "лечились" дома самостоятельно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Житомирской области два человека, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной, самостоятельно "лечились" дома. Сейчас они госпитализированы в больницу Коростышева. Об этом заявил на брифинге начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает УНН.
"Есть случай по Брусилову: двое наших граждан, которые действительно контактировали с умершей - они 8 марта были в контакте. О своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболевшие за медицинской помощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось - повысилась температура, появилась одышка и кашель", - сказал Суслик.
По его словам, они госпитализированы бригадой экстренной медицинской помощи в Коростышевскую больницу.
Как сообщалось в УНН ранее, в Радомышле Житомирской области зафиксирована первая смерть от коронавируса в Украине. Умершей оказалась 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши.