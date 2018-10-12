У Житомирі до Дня захисника пройде парад військової техніки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 жовтня. УНН. До Дня захисника України у Житомирі 13 жовтня відбудеться парад військової техніки. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради, передає УНН.
У колоні рухатиметься понад 60 одиниць різної техніки: БТРи, бронеавтомобіли КрАЗ, "Спартан", "Козак" тощо.
"Рух колони розпочнеться від 95-ої окремої десантно-штурмової бригади (Богунія) за маршрутом: проспект Миру – проспект Незалежності – вул. Вокзальна – вул. Вітрука – вул. Ціалковського – вул. Селецька – Смолянське військове кладовище, де учасники ходи вшанують загиблих побратимів. Продовжиться рух колони через площу Смолянську – вул. Велика Бердичівська і завершиться на майдані Соборному", – повідомили у міськраді.
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Як повідомляв УНН, 13 жовтня під час урочистостей "Зустрічаємо День захисника України разом!" у Києві перекриють вулицю Володимирську.