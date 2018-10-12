В Житомире ко Дню защитника пройдет парад военной техники
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 октября. УНН. Ко Дню защитника Украины в Житомире 13 октября состоится парад военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета, передает УНН.
В колонне будет двигаться более 60 единиц различной техники: БТРы, бронеавтомобиль КрАЗ, "Спартан", "Казак" и другие.
"Движение колонны начнется от 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады (Богуния) по маршруту: проспект Мира – проспект Независимости – ул. Вокзальная – ул. Витрука – ул. Циалковського – ул. Селецкая – Смолянское военное кладбище, де участники шествия почтят погибших собратьев. Продолжится движение колонны через площадь Смолянскую – ул. Большая Бердичевская и завершится на площади Соборной", – сообщили в горсовете.
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Как сообщал УНН, 13 октября во время торжеств "Встречаем День защитника Украины вместе!" в Киеве перекроют улицу Владимирскую.