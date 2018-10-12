В Житомире ко Дню защитника пройдет парад военной техники

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 62838 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116718 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124707 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164427 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151623 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139900 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130144 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177998 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118276 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141784 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Житомире ко Дню защитника пройдет парад военной техники

В Житомире ко Дню защитника пройдет парад военной техники

Киев  •  УНН

 • 12463 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 октября. УНН. Ко Дню защитника Украины в Житомире 13 октября состоится парад военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета, передает УНН.

В колонне будет двигаться более 60 единиц различной техники: БТРы, бронеавтомобиль КрАЗ, "Спартан", "Казак" и другие.

"Движение колонны начнется от 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады (Богуния) по маршруту: проспект Мира – проспект Независимости – ул. Вокзальная – ул. Витрука – ул. Циалковського – ул. Селецкая – Смолянское военное кладбище, де участники шествия почтят погибших собратьев. Продолжится движение колонны через площадь Смолянскую – ул. Большая Бердичевская и завершится на площади Соборной", – сообщили в горсовете.

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Как сообщал УНН, 13 октября во время торжеств "Встречаем День защитника Украины вместе!" в Киеве перекроют улицу Владимирскую.

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