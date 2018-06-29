У Житомирі чиновників міськради підозрюють у привласненні півмільйона гривень
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 червня. УНН. Чиновників управління капітального будівництва Житомирської міської ради підозрюють у привласненні 500 тисяч гривень з бюджету. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Зловмисники протягом 2009-2012 років спільно з керівником місцевого приватного підприємства, складали та видавали документи із завідомо неправдивою інформацією, внаслідок чого незаконно заволоділи частиною грошових коштів, призначених для виконання комплексу робіт з капітального ремонту музичної школи, розташованої у Житомирі.
Унаслідок таких дій їм вдалося привласнити бюджетні кошти Житомирської міської ради на суму понад 500 тис. грн.
"У ході досудового розслідування у вівторок, 26 червня 2018 року, за погодженням з прокуратурою області, чотирьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України", – повідомили у прокуратурі.
Нині вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Зазначимо, що санкції вищезазначених статей передбачають покарання, зокрема, ч. 5 ст. 191 ККУ – позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна; ч. 1 ст. 366 ККУ – обмеження волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, прокуратура оголосила про підозру директору одного із товариств, яка привласнила майже півмільйона гривень бюджетних коштів, призначених для реабілітації воїнів АТО.