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В Житомире чиновников горсовета подозревают в присвоении полмиллиона гривен

В Житомире чиновников горсовета подозревают в присвоении полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 9313 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 июня. УНН. Чиновников управления капитального строительства Житомирского городского совета подозревают в присвоении 500 тыс. гривен из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

Злоумышленники в течение 2009-2012 годов совместно с руководителем местного частного предприятия, составляли и выдавали документы с заведомо ложной информацией, в результате чего незаконно завладели частью денежных средств, предназначенных для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту музыкальной школы, расположенной в Житомире.

В результате таких действий им удалось присвоить бюджетные средства Житомирского городского совета на сумму свыше 500 тыс. грн.

"В ходе досудебного расследования в вторник, 26 июня 2018 року, по согласованию с прокуратурой области, четырем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины", – сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отметим, что санкции вышеупомянутых статей предусматривают наказание, в частности, ч. 5 ст. 191 УКУ – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества; ч. 1 ст. 366 УКУ – ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, прокуратура объявила о подозрении директору одного из обществ, которая присвоила почти полмиллиона гривен бюджетных средств, предназначенных для реабилитации воинов АТО.

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