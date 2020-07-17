У Житомирі автомобіль насмерть збив мотоцикліста

"Водій автомобіля Ford Mondeo, 30-річний житель Житомирського району, рухаючись головною дорогою, зіткнувся з мотоциклом Yamaha під керуванням 23-річного хлопця, який виїхав на смугу зустрічну руху. Унаслідок ДТП від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці події. Його пасажир, 22-річний житель Лугинського району, був ушпиталений до реанімаційного відділення обласної лікарні", – йдеться в повідомлені.

Наразі поліція з’ясовує причини та обставини ДТП. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Як раніше повідомляв УНН, 16 липня в Житомирі під колесами вантажівки загинув 5-річний хлопчик.