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У Житомирі автомобіль насмерть збив мотоцикліста

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У Житомирі 16 липня поблизу перехрестя вулиць Чехова та Новопівнічної сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області, передає УНН.

"Водій автомобіля Ford Mondeo, 30-річний житель Житомирського району, рухаючись головною дорогою, зіткнувся з мотоциклом Yamaha під керуванням 23-річного хлопця, який виїхав на смугу зустрічну руху. Унаслідок ДТП від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці події. Його пасажир, 22-річний житель Лугинського району, був ушпиталений до реанімаційного відділення обласної лікарні", – йдеться в повідомлені.

Наразі поліція з’ясовує причини та обставини ДТП. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Як раніше повідомляв УНН, 16 липня в Житомирі під колесами вантажівки загинув 5-річний хлопчик.

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