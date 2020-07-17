В Житомире автомобиль насмерть сбил мотоциклиста
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Житомире 16 июля вблизи перекрестка улиц Чехова и Новопивничной произошла смертельная ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области, передает УНН.
"Водитель автомобиля Ford Mondeo, 30-летний житель Житомирского района, двигаясь по главной дороге, столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 23-летнего парня, который выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП от полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Его пассажир, 22-летний житель Лугинского района, был госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Как ранее сообщал УНН, 16 июля в Житомире под колесами грузовика погиб 5-летний мальчик.