У Житомирі 12 будинків залишилися без тепла

"Відключенно теплопостачання у зв'язку із поривом тепломережі за наступними адресами: вул. Леха Качинського, 1, 3, 5, 6, 8, 10, вул. Донцова 1/11, вул. Мала Бердичівська, 1. А також вул. Східна, 66, 66а, 64, вул. Гоголя, 29", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що планують завершити ремонтні роботи та відновити подачу тепла до будинків до кінця дня 12 лютого.

Нагадаємо, через аварію на водопроводі у Києві змінили рух тролейбусів.