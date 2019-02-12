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У Житомирі 12 будинків залишилися без тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Житомирі 12 будинків через аварію залишилися без тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту КП "Житомиртеплокомуненерго" у Facebook.

"Відключенно теплопостачання у зв'язку із поривом тепломережі за наступними адресами: вул. Леха Качинського, 1, 3, 5, 6, 8, 10, вул. Донцова 1/11, вул. Мала Бердичівська, 1. А також вул. Східна, 66, 66а, 64, вул. Гоголя, 29", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що планують завершити ремонтні роботи та відновити подачу тепла до будинків до кінця дня 12 лютого.

Нагадаємо, через аварію на водопроводі у Києві змінили рух тролейбусів

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