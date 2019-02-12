В Житомире 12 домов остались без тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Житомире 12 домов из-за аварии остались без тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество КП "Житомиртеплокоммунэнерго" в Facebook.
"Отключение теплоснабжения в связи с порывом теплосети по следующим адресам: ул. Леха Качиньского, 1, 3, 5, 6, 8, 10, ул. Донцова 1/11, ул. Малая Бердичевская, 1 А также ул. Восточная , 66, 66а, 64, ул. Гоголя, 29 ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируют завершить ремонтные работы и восстановить подачу тепла в дома к концу дня 12 февраля.
Напомним, из-за аварии на водопроводе в Киеве изменили движение троллейбусов.