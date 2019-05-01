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У житловому будинку в Маріуполі стався вибух, двоє постраждалих

У житловому будинку в Маріуполі стався вибух, двоє постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні, 1 травня, у житловому будинку міста Маріуполь стався вибух побутового газу. У результаті вибуху постраждало двоє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

“1 травня о 07:50 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про вибух побутового газу у житловому будинку. Подія сталася на вул. Кренкеля у м. Маріуполь. У результаті вибуху постраждали двоє людей. Чоловік, 1940 року народження, був госпіталізований до МЛ м. Маріуполь у задовільному стані. Жінка, 1939 року народження, від госпіталізації відмовилася”, — йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.

Від Головного управління залучалось 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області у квартирі багатоповерхового будинку стався вибух газоповітряної суміші.

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