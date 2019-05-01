В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, двое пострадавших

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108413 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112396 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115081 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115888 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144927 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115660 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140454 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145001 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130381 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130398 просмотра

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В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, двое пострадавших

В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, двое пострадавших

Киев  •  УНН

 • 10231 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня, 1 мая, в жилом доме города Мариуполь произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

" С 1 мая в 07:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве бытового газа в жилом доме. Происшествие произошло на ул. Кренкеля в г. Мариуполь. В результате взрыва пострадали два человека. Мужчина, 1940 года рождения, был госпитализирован в ГБ г. Мариуполь в удовлетворительном состоянии. Женщина, 1939 года рождения, от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

От Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

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