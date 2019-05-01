В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, двое пострадавших

" С 1 мая в 07:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве бытового газа в жилом доме. Происшествие произошло на ул. Кренкеля в г. Мариуполь. В результате взрыва пострадали два человека. Мужчина, 1940 года рождения, был госпитализирован в ГБ г. Мариуполь в удовлетворительном состоянии. Женщина, 1939 года рождения, от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

От Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовоздушной смеси.



