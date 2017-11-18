У жителя Запоріжжя вилучили наркотики та боєприпаси
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Запорізькі правоохоронці вилучили у 47-річного місцевого жителя наркотичну речовину на суму понад 200 тисяч гривень та набої калібру 5,6 мм. Про це повідомили у відділі коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.
Так, правоохоронці під час проведення оперативно-слідчих заходів провели санкціонований обшук на території домоволодіння 47-річного мешканця Запоріжжя, у якого виявили та вилучили близько 2 кілограмів наркотичної речовини («марихуана») та 34 набої, калібру 5,6 мм.
Усе вилучене було направлене до експертно-криміналістичного центру на дослідження.
В діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, на Запоріжжі в лісосмузі виявили схрон боєприпасів.