У жителя Запоріжжя вилучили наркотики та боєприпаси

Так, правоохоронці під час проведення оперативно-слідчих заходів провели санкціонований обшук на території домоволодіння 47-річного мешканця Запоріжжя, у якого виявили та вилучили близько 2 кілограмів наркотичної речовини («марихуана») та 34 набої, калібру 5,6 мм.

Усе вилучене було направлене до експертно-криміналістичного центру на дослідження.

В діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на Запоріжжі в лісосмузі виявили схрон боєприпасів.