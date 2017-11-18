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У жителя Запорожья изъяли наркотики и боеприпасы

У жителя Запорожья изъяли наркотики и боеприпасы

Киев  •  УНН

 • 12126 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Запорожские правоохранители изъяли у 47-летнего местного жителя наркотическое вещество на сумму свыше 200 тыс. гривен и патроны калибра 5,6 мм. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Так, правоохранители во время проведения оперативно-следственных мероприятий провели санкционированный обыск на территории домовладения 47-летнего жителя Запорожья, у которого обнаружили и изъяли около 2 килограммов наркотического вещества (“марихуана”) и 34 патрона калибра 5,6 мм.

Все изъятое было направлено в экспертно-криминалистический центр на исследование.

В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного 2 ст. 309 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Запорожье в лесополосе обнаружили схрон боеприпасов.

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