У жителя Запорожья изъяли наркотики и боеприпасы

Так, правоохранители во время проведения оперативно-следственных мероприятий провели санкционированный обыск на территории домовладения 47-летнего жителя Запорожья, у которого обнаружили и изъяли около 2 килограммов наркотического вещества (“марихуана”) и 34 патрона калибра 5,6 мм.

Все изъятое было направлено в экспертно-криминалистический центр на исследование.

В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного 2 ст. 309 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Запорожье в лесополосе обнаружили схрон боеприпасов.