У жителя Запорожья изъяли наркотики и боеприпасы
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Запорожские правоохранители изъяли у 47-летнего местного жителя наркотическое вещество на сумму свыше 200 тыс. гривен и патроны калибра 5,6 мм. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Так, правоохранители во время проведения оперативно-следственных мероприятий провели санкционированный обыск на территории домовладения 47-летнего жителя Запорожья, у которого обнаружили и изъяли около 2 килограммов наркотического вещества (“марихуана”) и 34 патрона калибра 5,6 мм.
Все изъятое было направлено в экспертно-криминалистический центр на исследование.
В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного 2 ст. 309 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Запорожье в лесополосе обнаружили схрон боеприпасов.