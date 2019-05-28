У Зеленського заявили, що при призначенні Богдана свідомо пішли на скандал

"Ми розуміємо, що крім Богдана, людини, якій довіряє президент, немає більше в команді. І Шефір. Але це дві рівнозначні позиції, в принципі. У будь-якому випадку, хтось повинен займатися процесами, а їх тут купа. Тут багато всяких нюансів, які тут всі кинули і поїхали. Тому був призначений Богдан. Ми розуміли, що буде скандал. Але ми обрали шлях, що краще нехай буде скандал, ніж тут все впаде", - зазначив Тимошенко.

При цьому він додав, що команда Зеленського чітко стоїть на позиції, що Богдан не підпадає під дію закону "Про люстрацію".

"Наша позиція, що він не порушує закон. Нехай подають до суду, і суд вирішить", - підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції Сергій Петухов заявив, що Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію Президента.