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У Зеленського заявили, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться у першому півріччі 2024 року

У Зеленського заявили, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться у першому півріччі 2024 року

Київ • УНН

 • 389819 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися у першому півріччі 2024 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква у Facebook, передає УНН.

Цитата

«Саме під час головування Бельгії у Раді ЄС (перше півріччя 2024 року) розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС. І тут головування Бельгії не обмежиться лише символізмом – наш партнер підтримуватиме Україну з самого «інституційного серця» ЄС», - написав Жовква.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже виконала сім рекомендацій Європейської комісії і буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року.

Як повідомило Politico, Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.

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