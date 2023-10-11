У Зеленського заявили, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться у першому півріччі 2024 року

Цитата

«Саме під час головування Бельгії у Раді ЄС (перше півріччя 2024 року) розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС. І тут головування Бельгії не обмежиться лише символізмом – наш партнер підтримуватиме Україну з самого «інституційного серця» ЄС», - написав Жовква.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже виконала сім рекомендацій Європейської комісії і буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року.

Як повідомило Politico, Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.