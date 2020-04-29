У Зеленського заявили, що найближчим часом в Україні запрацюють 872 ринки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Найближчим часом в Україні запрацюють 872 ринки, які будуть контролюватися інспекторами Держпродспоживслужби. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Команди Зеленського.
“Найближчим часом в Україні можуть запрацювати 872 ринки. Головна умова — дотримання всіх санітарних норм”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України. Серед додаткових елементів контролю за роботою ринків буде присутність на кожному ринку двох інспекторів Держпродспоживслужби.
“Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог”, — зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність.