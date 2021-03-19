У Зеленського закликали керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради макроекономічної стабільності України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Офісі Президента України закликали керівництво Національного банку України відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети – макроекономічної стабільності України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Цитата:
"В Офісі Президента зростає стурбованість щодо внутрішніх чвар у Національному банку України. Офіс Президента закликає керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети – макроекономічної стабільності України та процвітання кожного громадянина", - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що хоч Президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, в Офісі Президента закликають всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків.
"Офіс Президента Володимира Зеленського за підтримки західних партнерів України продовжуватиме робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов'язаними з ПриватБанком", - зазначається в повідомленні.
Контекст
У ЗМІ повідомляють, що проти першого заступника глави Національного банка України Катерини Рожкової і деяких співробітників НБУ ведеться розслідування за підозрою в державній зраді.
Зазначається, що таке розслідування міг ініціювати новий голова Нацбанку Кирило Шевченко або хтось зі співробітників Офісу президента.
Доповнення
Правління Національного банку України ухвалило рішення про зміну розподілу вертикалей підпорядкування, зокрема скоротивши кількість підрозділів, які підпорядковані голові НБУ Кирилу Шевченку, приблизно на третину.