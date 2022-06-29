У Зеленського відповіли на статтю CNN про те, що у Байдена втрачають віру в Україну

Цитата

"Хтось бачить у таких статтях "складні політичні ігри" чи "російські інформаційніспецоперації", але реальність набагато банальніша. Є "яструби", є "голуби", а є класичні песимісти. Ось прокинувся умовний "працівник апарату" в поганому настрої, поділився за кавою скигленням з журналістом, і от уже мільйони бачать заголовок "Все пропало, Путін перемагає". Ага, точно перемагає (іронія)", - каже Подоляк.

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На його думку, такі радники - це ті самі люди, які не вірили, що Київ протримається бодай 72 години, що Європа запровадить нафтове ембарго та що Україна колись отримає важку техніку від НАТО.

Однак, зауважує радник глави ОП, реальність інакша: з березня Україна пройшла великий шлях у переосмисленні цієї війни західними елітами.

"Щодня спілкуюся з радниками, членами парламенту та представниками західних країн і можу сказати одне. Те, що Путін має ганебно програти цю війну, – абсолютний консенсус лідерів цивілізованого світу", - зазначає він.

Подоляк запевнив також, що питання поступок та компромісів не стоїть - стоїть питання конкретних напрямів, над якими маємо працювати задля перемоги.

"Україна поверне тимчасово окуповані території військовим шляхом. Це не "заспокійлива мантра" та не політичне гасло, це чиста математика та військовий розрахунок. Все, що для цього потрібно, – конкретна кількість позицій конкретної важкої техніки для формування паритету озброєння. Над цим і працюємо", - написав він.

Контекст

Напередодні CNN з посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомляв, що деякі чиновники в Білому домі нібито "втрачають впевненість" у тому, що Україна зможе повернути всі захоплені Росією з лютого території навіть із допомогою західного озброєння.

Повідомляється, начебто радники президента Байдена розпочали внутрішню дискусію про те, як – і чи має президент Володимир Зеленський змінити своє визначення української "перемоги" з поправкою на "можливість незворотного скорочення території його країни”.