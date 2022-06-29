У Зеленского ответили на статью CNN о том, что у Байдена теряют веру в Украину

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал статью CNN о том, что в Белом доме якобы сомневаются, сможет ли Украина вернуть контроль над захваченными территориями. Свои комментарии Подоляк обнародовал в Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Кто-то видит в таких статьях "сложные политические игры" или "российские информационные спецоперации", но реальность гораздо банальнее. Есть "ястребы", есть "голуби", а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный" работник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе нытьем с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок "Все пропало, путин побеждает". Ага, точно побеждает (ирония)", - говорит Подоляк.

Детали

По его мнению, такие советники – это те же люди, которые не верили, что Киев продержится хотя бы 72 часа, что Европа введет нефтяное эмбарго и что Украина когда-нибудь получит тяжелую технику от НАТО.

Однако, отмечает советник главы ОП, реальность иная: с марта Украина прошла большой путь в переосмыслении этой войны западными элитами.

"Каждый день общаюсь с советниками, членами парламента и представителями западных стран и могу сказать одно. То, что путин должен позорно проиграть эту войну, – абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира", - отмечает он.

Подоляк заверил также, что вопрос уступок и компромиссов не стоит – стоит вопрос конкретных направлений, над которыми должны работать ради победы.

"Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не "успокаивающая мантра" и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно, – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружения. Над этим и работаем", - написал он.

Контекст

Ранее CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщал, что некоторые чиновники в Белом доме якобы "теряют уверенность" в том, что Украина сможет вернуть все захваченные россией с февраля территории даже с помощью западного вооружения.

Сообщается, что советники президента Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как – и должен ли президент Владимир Зеленский изменить свое определение украинской "победы" с поправкой на "возможность необратимого сокращения территории его страны”.

Украинские Национальные Новости

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