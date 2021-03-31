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У Зеленського відповіли на намір Тупицького скликати спецзасідання КСУ

У Зеленського відповіли на намір Тупицького скликати спецзасідання КСУ

Київ • УНН

 • 16503 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Після відсторонення від посади судді КСУ Олександр Тупицький планує скликати спецзасідання. Представник Президента України Володимира Зеленського в КСУ сказав, що будь-які розпорядження відсторонених суддів не мають юридичної сили. Про це пише УНН з посиланням на ефір програми “Сьогодні Ввечері” на телеканалі “Україна 24”.

Деталі

Після того, як президент Володимир Зеленський скасував укази про призначення суддями Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького і Олександра Касмініна, будь-які їхні розпорядження не мають юридичної сили, заявив представник Зеленського в КСУ, народний депутат від “Слуги народу” Федір Веніславський.

Цитата

“Пан Тупицький вже перестав бути суб’єктом з 21 березня 2021 року. Те, що людина з хворобливою уявою себе вважає ще на даний момент якимсь посадовцем у Конституційному суді — це запитання не до мене точно. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді так само, як і пан Касмінін. Жодних юридичних наслідків його будь-які розпорядження, накази, директиви чи ще щось, не матимуть і не мають”, — наголосив Веніславський.

Нагадаємо

У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.

Головою Конституційного суду України видано розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання КСУ для розгляду питання про звільнення з посади суддів Касмініна та Тупицького.

Українські Національні Новини

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