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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48043 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66696 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108688 просмотра

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3 марта, 11:09 • 144330 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Зеленского ответили на намерение Тупицкого созвать спецзаседание КСУ

В Зеленского ответили на намерение Тупицкого созвать спецзаседание КСУ

Киев  •  УНН

 • 16502 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. После отстранения от должности судьи КСУ Александр Тупицкий планирует созвать спецзаседание. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в КСУ сказал, что любые распоряжения отстраненных судей не имеют юридической силы. Об этом пишет УНН со ссылкой на эфир программы “Сегодня Вечером” на телеканале “Украина 24”.

Детали

После того, как президент Владимир Зеленский отменил указы о назначении судьями Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого и Александра Касминина, любые их распоряжения не имеют юридической силы, заявил представитель Зеленского в КСУ, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский.

Цитата

“Господин Тупицкий уже перестал быть субъектом с 21 марта 2021 года. То, что человек с больным воображением себя считает еще сейчас каким-то должностным лицом в Конституционном суде — это вопрос не ко мне точно. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи так же, как и господин Касминин. Никаких юридических последствий его любые распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, без и не имеют ”, - отметил Вениславский.

Напомним

В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще во времена Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский объяснил, что решение о Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.

Председателем Конституционного суда Украины издано распоряжение о созыве специального пленарного заседания КСУ для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей Касминина и Тупицкого.

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