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Тупицький скликає спецзасідання КСУ через указ Зеленського про його звільнення

Київ • УНН

 • 32121 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Головою Конституційного суду України видано розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання КСУ для розгляду питання про звільнення з посади суддів Касмініна та Тупицького. Текст відповідного документу оприлюднила у своєму Telegram-каналі представниця Верховної Ради в КСУ, народна депутатка від фракції “Слуга народу” Ольга Совгиря передає УНН.

Цитата

“Відповідно до статті 21, 33, 39 Закону України „Про Конституційний Суд України“ скликати 12 квітня 2021 року о 12:00 спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України для розгляду питання про звільнення з посади суддів Конституційного Суду України Касмініна О.В. та Тупицького О. М. у зв’язку із видання указу президента України „Про деякі питання забезпечення національної безпеки України“ № 124/2021 від 27 березня 2021 року”, — йдеться у тексті розпорядження, яке оприлюднила нардеп.

Контекст

У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.

Доповнення

Наприкінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду на місяць. Потім його дію було продовжено. 19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до Конституційного суду через його відсторонення.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генпрокурора повідомив про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

Наприкінці жовтня 2020 року, ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося після того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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