У Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА у 6 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В онлайн-проекті LIFT, який команди Президента України Володимира Зеленського відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис на сторінці Команди Зеленського у Facebook.
“Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих спеціалістів у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, тож ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА!”, — йдеться у повідомленні
Зазначається, що на посади голів РДА шукаються “розумні та цілеспрямовані керівники” у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях.
Раніше УНН повідомляв, що команда Зеленського запустила пошук кваліфікованих кадрів через новий проект LIFT.
До цього, 12 серпня, Зеленський звільнив 18 голів РДА у двох областях.