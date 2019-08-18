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У Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА у 6 областях

У Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА у 6 областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. В онлайн-проекті LIFT, який команди Президента України Володимира Зеленського відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис на сторінці Команди Зеленського у Facebook.

“Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих спеціалістів у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, тож ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА!”, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що на посади голів РДА шукаються “розумні та цілеспрямовані керівники” у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях.

Раніше УНН повідомляв, що команда Зеленського запустила пошук кваліфікованих кадрів через новий проект LIFT.

До цього, 12 серпня, Зеленський звільнив 18 голів РДА у двох областях.

Українські Національні Новини

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