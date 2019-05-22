У Зеленського сподіваються на запровадження нової моделі ринку електроенергії

“Зараз я сподіваюсь на переговори з міністром енергетики про введення нової моделі ринку електричної енергії і так, щоб цей ринок не зробив в Україні олігархічний клас ще сильнішим, а всю економіку — ще слабшою, тому що у нас є проблема, що ріст ВВП в першому кварталі лише 2,2%, промислове виробництво в Україні з листопада по лютий, чотири місяці, було зниження промислового виробництва. Це дуже серйозні речі, і в таких умовах ще підвищувати ціну на електроенергію для всієї економіки — малого і середнього бізнесу, великого бізнесу, для бюджетних установ і організацій, для комунальних підприємств — це може мати серйозні економічні наслідки”, — зазначив Герус.

За його словами, у команді Президента Зеленського є плани збільшити конкуренцію на ринку електроенергії “без прив’язки до будь-якого прізвища”, оскільки якщо замінити одне прізвище на інше, монополія все одно залишиться.

“Є наміри зробити ту демонополізацію, яку Петро Порошенко обіцяв ще у 2015 році. Він обіцяв, але з виконанням не склалося, тому в цьому плані ми будемо продовжувати його курс на демонополізацію і деолігархізацію, тільки діями”, — завірив він.

Він нагадав, що Антимонопольний комітет ще в грудні 2017 року давав певні рекомендації щодо демонополізації ринку електроенергії, які мали виконати Міністерство енергетики і НКРЕКП, але їх до сьогодні не виконано.

Також він виключив можливість прийняття лобістських рішень в інтересах окремих олігархів, включно з Ігорем Коломойським.

“Але, я думаю, що ні в інтересах Коломойського, ні в інтересах Ахметова рішення прийматися не мають — вони мають прийматися в інтересах всього суспільства. А якщо рішення будуть прийматися в інтересах всього суспільства, то реформи можуть бути не тільки непопулярними — ми бачили результат таких реформ на виборах, — а рефоми можуть бути і популярними. Є багато речей, які можна зробити популярними для українського народу, і вони будуть встановлювати в державі справедливі економічні стимули. Конкуренція замість монополізацїі — це один з них”, — резюмував Герус.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної галузі наполягатиме на запуску ринку електричної енергії в Україні вже з 1 липня.