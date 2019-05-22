У Зеленского надеются на введение новой модели рынка электроэнергии

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 40634 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 62303 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79105 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92299 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122813 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111566 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137719 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144636 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130136 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 62137 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 36110 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 93467 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 68975 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 31567 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 93467 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 122813 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149470 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161490 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220091 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 40634 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 36110 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 62137 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 92357 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 92821 просмотра
Актуальное
У Зеленского надеются на введение новой модели рынка электроэнергии

У Зеленского надеются на введение новой модели рынка электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 8637 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус планирует провести переговоры с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом о введении в Украине новой модели рынка электрической энергии и возможных экономических последствий этого шага. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сейчас я надеюсь на переговоры с министром энергетики о введении новой модели рынка электрической энергии и так, чтобы этот рынок не сделал в Украине олигархический класс еще сильнее, а всю экономику - еще слабее, потому что у нас есть проблема, что рост ВВП в первом квартале лишь 2,2%, промышленное производство в Украине с ноября по февраль, четыре месяца, было снижение промышленного производства. Это очень серьезные вещи, и в таких условиях еще повышать цену на электроэнергию для всей экономики - малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, для коммунальных предприятий - это может иметь серьезные экономические последствия", - отметил Герус.

По его словам, в команде Президента Зеленского планы увеличить конкуренцию на рынке электроэнергии "без привязки к какой-либо фамилии", поскольку если заменить одну фамилию на другую, монополия все равно останется.

"Есть намерения сделать ту демонополизацию, которую Петр Порошенко обещал еще в 2015 году. Он обещал, но с выполнением не сложилось, поэтому в этом плане мы будем продолжать его курс на демонополизацию и деолигархизацию, только действиями", - заверил он.

Он напомнил, что Антимонопольный комитет еще в декабре 2017 года давал определенные рекомендации по демонополизации рынка электроэнергии, которые должны были выполнить Министерство энергетики и НКРЭКУ, но их до сих пор не выполнено.

Также он исключил возможность принятия лоббистских решений в интересах отдельных олигархов, включая Игоря Коломойского.

"Но, я думаю, что ни в интересах Коломойского, ни в интересах Ахметова решения приниматься не имеют - они должны приниматься в интересах всего общества. А если решения будут приниматься в интересах всего общества, то реформы могут быть не только непопулярными - мы видели результат таких реформ на выборах, - а рефом могут быть и популярными. Есть много вещей, которые можно сделать популярными для украинского народа, и они будут устанавливать в государстве справедливые экономические стимулы. Конкуренция вместо монополизации - это один из них", - резюмировал Герус.

Напомним, Министерство энергетики и угольной отрасли будет настаивать на запуске рынка электрической энергии в Украине уже с 1 июля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы