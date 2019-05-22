У Зеленского надеются на введение новой модели рынка электроэнергии

"Сейчас я надеюсь на переговоры с министром энергетики о введении новой модели рынка электрической энергии и так, чтобы этот рынок не сделал в Украине олигархический класс еще сильнее, а всю экономику - еще слабее, потому что у нас есть проблема, что рост ВВП в первом квартале лишь 2,2%, промышленное производство в Украине с ноября по февраль, четыре месяца, было снижение промышленного производства. Это очень серьезные вещи, и в таких условиях еще повышать цену на электроэнергию для всей экономики - малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, для коммунальных предприятий - это может иметь серьезные экономические последствия", - отметил Герус.

По его словам, в команде Президента Зеленского планы увеличить конкуренцию на рынке электроэнергии "без привязки к какой-либо фамилии", поскольку если заменить одну фамилию на другую, монополия все равно останется.

"Есть намерения сделать ту демонополизацию, которую Петр Порошенко обещал еще в 2015 году. Он обещал, но с выполнением не сложилось, поэтому в этом плане мы будем продолжать его курс на демонополизацию и деолигархизацию, только действиями", - заверил он.

Он напомнил, что Антимонопольный комитет еще в декабре 2017 года давал определенные рекомендации по демонополизации рынка электроэнергии, которые должны были выполнить Министерство энергетики и НКРЭКУ, но их до сих пор не выполнено.

Также он исключил возможность принятия лоббистских решений в интересах отдельных олигархов, включая Игоря Коломойского.

"Но, я думаю, что ни в интересах Коломойского, ни в интересах Ахметова решения приниматься не имеют - они должны приниматься в интересах всего общества. А если решения будут приниматься в интересах всего общества, то реформы могут быть не только непопулярными - мы видели результат таких реформ на выборах, - а рефом могут быть и популярными. Есть много вещей, которые можно сделать популярными для украинского народа, и они будут устанавливать в государстве справедливые экономические стимулы. Конкуренция вместо монополизации - это один из них", - резюмировал Герус.

Напомним, Министерство энергетики и угольной отрасли будет настаивать на запуске рынка электрической энергии в Украине уже с 1 июля.