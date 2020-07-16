У Зеленського розповіли про нові критерії для карантину в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому, повідомили УНН у пресслужбі Офісу Президента.
"За документом, регіони буде поділено на чотири зони — “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”, де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області", — розповіли в ОПУ.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вказав, що не треба поспішати продовжувати карантин більше, ніж на місяць, додавши, що "всі уже втомилися".
Додамо, в Україні карантин через поширення коронавірусу запровадили у середині березня, наразі його продовжено до 31 липня. У вівторок, 21 липня, заплановане засідання Кабінету міністрів України, на якому розглянуть питання щодо продовження карантину в країні.