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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102979 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112307 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 117194 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116784 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141900 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104354 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102849 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105111 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102297 просмотра

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У Зеленского рассказали о новых критериях для карантина в Украине

У Зеленского рассказали о новых критериях для карантина в Украине

Киев  •  УНН

 • 21348 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов на совещании под председательством Президента Владимира Зеленского сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом, сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области", - рассказали в ОПУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указал, что не надо спешить продлевать карантин более, чем на месяц, добавив, что "все уже устали".

Добавим, в Украине карантин из-за распространения коронавируса ввели в середине марта, на данный момент он был продлен до 31 июля. Во вторник, 21 июля, запланировано заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина в стране.

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