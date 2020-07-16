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"Усі вже втомилися": Зеленський закликав не продовжувати карантин надовго

"Усі вже втомилися": Зеленський закликав не продовжувати карантин надовго

Київ • УНН

 • 19569 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні не треба поспішати продовжувати карантин більше, ніж на місяць. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів, яка відбулася під його головуванням, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.

“Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше”, — сказав Глава держави.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому.

"За документом, регіони буде поділено на чотири зони — “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”, де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області", — розповіли в ОПУ.

Нагадаємо, в Україні карантин через поширення коронавірусу запровадили у середині березня, наразі його продовжено до 31 липня. У вівторок, 21 липня, заплановане засідання Кабінету міністрів України, на якому розглянуть питання щодо продовження карантину в країні.

Українські Національні Новини

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