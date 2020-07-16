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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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"Все уже устали": Зеленский призвал не продлевать карантин надолго

"Все уже устали": Зеленский призвал не продлевать карантин надолго

Киев  •  УНН

 • 19565 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине не надо спешить продлевать карантин более, чем на месяц. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, которое состоялось под его председательством, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем в месяц, но не более", - сказал Глава государства.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом.

"Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области", - рассказали в ОПУ.

Напомним, в Украине карантин из-за распространения коронавируса ввели в середине марта, на данный момент он был продлен до 31 июля. Во вторник, 21 июля, запланировано заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина в стране.

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