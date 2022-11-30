У Зеленського прокоментували заяву глави Єврокомісії про втрати України у війні. Зі звернення фон дер Ляєн цей фрагмент видалили

Повідомляється, що Сергій Никифоров зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України. Він додав, що президент Зеленський оприлюднить офіційні дані, "коли настане слушний момент", адже це чутлива інформація.

Деталі

Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Брюсселі озвучила заяву про втрати України.

Відеофрагмент виступу був опублікований на офіційній сторінці глави ЄК у Twitter. Однак, згодом цей фрагмент був видалений, а на сторінці завантажене нове відео без даних про кількість загиблих військових та цивільних.

Доповнення

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов на одній із українських радіостанцій не підтвердив слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про 100 тисяч убитих та поранених українських військових на війні з росією.