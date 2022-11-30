В Зеленском прокомментировали заявление главы Еврокомиссии о потерях Украины в войне. Из обращения фон дер Ляйен этот фрагмент удалили

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Спикер Президента Украины Сергей Никифоров, комментируя для "Суспільне" заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях Украины в войне, отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный Главнокомандующий Украины, передает УНН.

Сообщается, что Сергей Никифоров отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный Главнокомандующий Украины. Он добавил, что президент Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", ведь это чувствительная информация.

Детали

Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе озвучила заявление о потерях Украины.

Видеофрагмент выступления был опубликован на официальной странице главы ЕК в Twitter. Однако впоследствии этот фрагмент был удален, а на странице загружено новое видео без данных о количестве погибших военных и гражданских.

Дополнение

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов на одной из украинских радиостанций не подтвердил слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о 100 тысячах убитых и раненых украинских военных на войне с россией.

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