У Зеленського привітали мусульман з Рамаданом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Офісі Президента України привітали мусульман в Україні та світі з початком Рамадану. Про це повідомляє УНН зі посиланням на сторінку ОПУ у Twitter.
“Вітання мусульманам України та світу з початком Рамадану. Ісламські традиції та віра є невід’ємною частиною культурного розмаїття України. Нехай цей період стане часом саморозвитку, духовного очищення та особливого милосердя до ближніх. Миру, злагоди, благополуччя”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, влада Ірану подовжила заборону на роботу мечетей та інших релігійних установ ще на два тижні.