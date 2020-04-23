У Зеленского поздравили мусульман с Рамаданом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Офисе Президента Украины поздравили мусульман в Украине и мире с началом Рамадана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ОПУ в Twitter.
“Поздравление мусульманам Украины и мира с началом Рамадана. Исламские традиции и вера является неотъемлемой частью культурного разнообразия Украины. Пусть этот период станет временем саморазвития, духовного очищения и особого милосердия к ближним. Мира, согласия, благополучия”, — говорится в сообщении.
Напомним, власти Ирана продлили запрет на работу мечетей и других религиозных учреждений еще на две недели.