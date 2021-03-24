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У Зеленського пояснили галас навколо звільнення голови РДА "у зв'язку з закінченням строку повноважень Президента"

У Зеленського пояснили галас навколо звільнення голови РДА "у зв'язку з закінченням строку повноважень Президента"

Київ • УНН

 • 21241 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Користувача соцмережі Facebook здивувало розпорядження про звільнення чиновниці Кропивницької РДА "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України". Офіс Президента пояснив, чому обрав саме таке формулювання, передає УНН.

Деталі

Так, користувач на ім'я Денис Іванеско (Denys Ivanesko) напередодні оприлюднив пост із дописом "Лажі бувають у багатьох. Але це - особо смішна". У пості він розмістив скрін із розпорядження Президента України про звільнення Алли Поліщук з посади голови Кропивницької РДА Кіровоградської області.

"Звільнити Поліщук Аллу Іванівну з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, - йдеться в тексті документу.

Таке формулювання викликало подив у Дениса, адже, якщо говорити про Президента Зеленського, строк його повноважень ще не закінчився.

Пояснення ОП

“За Законом України "Про місцеві державні адміністрації", голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Глави держави. У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих держадміністрацій”, - пояснюють в ОП.

У Зеленського зауважили, що “знання українського законодавства та вміння користуватися пошуковими сервісами можуть допомогти у відповідях на безліч питань”.

Що було раніше

Нагадаємо, у грудні на сайті Офісу Президента України виправили заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво", ініційовану Президентом Володимиром Зеленським, головною позитивною подією року.

У грудні 2019 року на сайті Офісу Президента України було змінено текст висновків Паризького саміту в "Нормандському форматі" в частині, де йдеться про заходи з імплементації політичних положень Мінських угод.

У жовтні того ж року в ОП сплутали Литву та Латвію.

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