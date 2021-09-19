У Зеленського пояснили, чому в Україні не заборонили роботу виборчих дільниць РФ

Цитата

“З точки зору міжнародного права, є конвенція про консульські зносини, є конвенція про дипломатичні зносини і навіть якщо б між двома державами були розірвані дипломатичні зносини, то не означає розірвання консульських зносин. А консульські установи України закордоном і консульські установи інших країн на території України вони мають своїм головним завданням забезпечення реалізації законних прав, інтересів, свобод громадян відповідної держави. У даному випадку Україна не розірвала навіть дипломатичні відносини з країною-окупантом, не говорячи по консульські. Тому вона виконує всі ті зобов’язання, які випливають з її міжнародних договорів з участю у міжнародних організаціях і надає росіянам, які перебувають на території України можливість реалізувати свої конституційні права. Україна веде себе як цивілізована країна і жодних проблем з можливістю надати таке право голосу для росіян в даному випадку немає”, — заявив Веніславський.

Доповнення

Вибори в Державну думу РФ пройдуть 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Українське МЗС висловило протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.



МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.