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У Зеленського очікують перший транш від МВФ протягом одного-двох тижнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна очікує отримати перший транш кредиту за новою угодою з Міжнародним валютним фондом протягом тижня або двох, хоча питання загального обсягу програми все ще допрацьовується. Про це з посиланням на заступницю керівника Офісу Президента України Юлію Ковалів повідомляє Reuters, передає УНН.

У Зеленського очікують перший транш від МВФ протягом одного-двох тижнів

У середу парламент ухвалив законопроект про банки, який усуває останню перешкоду для нової угоди з МВФ щодо підтримки економіки України, в той час як вона переходить в рецесію, викликану пандемією коронавірусу, пише видання.

Юлія Ковалів, як зазначено, сказала, що ухвалення законопроекту й інші кроки є "явним свідченням того, що в Україні є велика прихильність продовжувати реформи".

Уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля раніше заявляв, що очікує угоди з МВФ на суму 5 мільярдів доларів, але Ковалів зазначила, що "точні цифри і терміни видачі кредитів будуть визначені наступного тижня".

Ковалів також прокоментувала побоювання, що реформа може бути відкладена через ініціативи оскаржити законопроект в КСУ: "Ми не очікуємо, що це може суттєво затримати підписання і набуття чинності закону".

Додамо, в уряді очікують рішення МВФ щодо подальшої співпраці з Україною до кінця травня.

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