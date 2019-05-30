У Зеленського не виключили можливості проведення телефонної розмови з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Заступник глави Адміністрації Президента України Вадим Пристайко не виключає можливості проведення телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він сказав журналістам, коментуючи можливість проведення телефонної розмови з російським президентом, передає УНН.
За словами Пристайка, планів щодо телефонних розмов - багато.
”... включаючи, можливо, з Путіним, особливо коли це стосується важливих для нас питань”, - сказав Пристайко.
Нагадаємо, глави МЗС Німеччини та Франції обговорили із Зеленським відновлення мінського процесу.
Пізніше з'явилась спільна заява глав МЗС Франції та Німеччини щодо зустрічі із Зеленським.