У Зеленського готують кілька варіантів змін виборчого законодавства

"Я думаю, найближчим часом ми оприлюднимо рішення, варіантів є не один і не два... Ми маємо зрозуміти ситуацію і запропонувати свої варіанти вирішення питання, їх може бути декілька", - відповів Стефанчук на питання, яка стратегія команди в подальшому, і чи реалістично найближчим часом подати нові законопроекти.

За словами Стефанчука, зараз в Адміністрації Президента вони будуть думати, яким чином діяти далі, оскільки система відкритих списків для команди Зеленського принципова річ, і Президент поставив завдання для Ради щодо прийняття Виборчого кодексу.

Нагадаємо, у Зеленського сподіваються на додаткові переговори щодо зміни виборчого законодавства.

Як повідомляв УНН, указ Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів з'явився на сайті АП 21 травня.