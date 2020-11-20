У Збройних силах за добу зафіксували 225 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксували 225 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом хворіють 2650 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 20 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 2650 осіб. Всього за час пандемії одужало – 5939 осіб, летальних випадків – 25", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 387 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 70 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 225 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали у Медсилах.
Вказується, що з них у заклади охорони госпіталізовано 33 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 192 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося раніше в УНН, за добу COVID-19 підтвердили ще у 315 правоохоронців МВС.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 20 листопада зареєстровано вже 598 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 14 575.
Також МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.