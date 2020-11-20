В Вооруженных силах за сутки зафиксировали 225 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 225 новых случаев заболевания COVID-19, в общем болеют 2650 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 20 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 2650 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 5939 человек, летальных исходов - 25", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 387 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 70 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 225 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили в Медсилах.
Указывается, что из них в медицинские учреждения госпитализировали 33 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 192 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, за сутки COVID-19 подтвердили еще у 315 правоохранителей МВД.
Напомним, в Украине на 8 часов 20 ноября, зарегистрировано уже 598 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 14 575.
Также Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.