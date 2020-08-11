У Збройних силах за добу 14 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. За минулу добу у Збройних силах України зафіксовано 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього хворіє 303 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 11 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 303 осіб”, — сказано у повідомленні.
Так, всього за час пандемії у ЗСУ від хвороби одужало 697 осіб, летальних випадків — 6. На ізоляції перебуває 677 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, — 189 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що з нових захворілих у закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 12 осіб.
Нагадаємо, в Україні на 8:50 11 серпня зафіксовано вже понад 83 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — знову більше ніж тисяча.