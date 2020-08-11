В Вооруженных силах за сутки 14 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 14 новых случаев заболевания COVID-19. Всего болеет 303 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 11 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 303 человека", - говорится в сообщении.
Так, всего за время пандемии в ВСУ от болезни выздоровели 697 человек, летальных исходов - 6. На изоляции находится 677 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 189 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 2 человека, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек.
Напомним, в Украине на 8:50 11 августа зафиксировано уже более 83 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - опять больше тысячи.