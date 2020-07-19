У Збройних Силах виявили 13 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 13 нових випадків коронавірусної хвороби, загалом хворіють 140 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 19 липня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 516 осіб, летальних випадків – 5", - повідомили в командуванні.
Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 296 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.
"За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначають в ЗСУ.
Так, із тих, хто захворів, у закладах охорони здоров’я перебуває один військовослужбовець. Стан пацієнта задовільний , отримує необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб. Повідомляється, що їх стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 19 липня зафіксовано понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу - 731.