В Вооруженных Силах обнаружили 13 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 13 новых случаев коронавирусной болезни, в общем болеют 140 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 19 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 140 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 516 человек, летальных случаев - 5", - сообщили в командовании.
Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 296 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 43 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отмечают в ВСУ.
Так, из заболевших в учреждениях здравоохранения находится один военнослужащий. Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек. Сообщается, что их состояние также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на 9 часов 19 июля зафиксировано более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 731.