У Збройних Силах України підтвердили вже понад півсотні випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на ранок п’ятниці у Збройних Силах України кількість осіб, які мають захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, зросла до 51, передає УНН із посиланням на повідомлення командування Медичних сил ЗСУ.
"На 07:00 24 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 15 осіб одужали та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 342 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 42 особи.
"За минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - повідомили у командуванні.
Так, четверо хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Харківська обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗС України), у Рівненській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби.
"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - зазначили у командуванні.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 24 квітня зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 - летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 477, що менше, ніж добою раніше.