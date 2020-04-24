В Вооруженных Силах Украины подтвердили уже более полусотни случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на утро пятницы в Вооруженных Силах Украины количество лиц, имеющих заболевания острой респираторной болезни COVID-19 выросло до 51, передает УНН со ссылкой на сообщение командования Медицинских сил ВСУ.
"На 7:00 24 апреля во Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 51 случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 42 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщили в командовании.
Так, четверо больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Харьковская областная инфекционная больница - 1 работник ВС Украины), в Ровенской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - отметили в командовании.
Как сообщалось в УНН, в Украине на 9 часов 24 апреля зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 477, что меньше, чем сутками ранее.