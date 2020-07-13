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У Збройних силах на COVID-19 хворіє 143 людини

У Збройних силах на COVID-19 хворіє 143 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. За добу у Збройних силах України нових випадків захворювання на COVID-19 не зареєстровано, всього на сьогоднішній день хворіє 143 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 13 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 143 особи”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всього за час пандемії одужало — 443 особи, летальних випадків — 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, — 59 осіб.

“За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу — 612.

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