У Збройних силах на COVID-19 хворіє 143 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. За добу у Збройних силах України нових випадків захворювання на COVID-19 не зареєстровано, всього на сьогоднішній день хворіє 143 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 13 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 143 особи”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що всього за час пандемії одужало — 443 особи, летальних випадків — 5.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, — 59 осіб.
“За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано”, — зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу — 612.