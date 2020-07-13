В Вооруженных силах на COVID-19 болеет 143 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, всего на сегодняшний день болеет 143 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 13 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 143 человека", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели - 443 человека, летальных случаев - 5.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 535 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трее суток, - 59 человек.
"За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612.